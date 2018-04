Navio da Costa Cruzeiros fica à deriva após incêndio

Texto atualizado às 14h47.

ROMA - O navio de cruzeiro Costa Allegra está à deriva na costa das ilhas Seicheles, após um incêndio, e há mais de mil pessoas a bordo, informou a guarda costeira italiana nesta segunda-feira, 27. A embarcação pertence à Costa Cruzeiros, empresa que também é proprietária do Costa Concordia, que emborcou na costa da Toscana em janeiro.

De acordo com a empresa, a tripulação trabalha para "retomar a funcionalidade" do navio e rebocadores e outras embarcações de apoio se dirigem ao cruzeiro para oferecer assistência. Navios de carga na área também foram alertados para ajudar no resgate.

Um oficial da guarda costeira de Seicheles confirmou que barcos de suporte estão a caminho do navio a deriva, mas disse que não dará detalhes adicionais enquanto a Costa Cruzeiros não autorizar.

A guarda costeira disse em comunicado que entrou em contato com as autoridades locais nas Seicheles e informou que o acidente aconteceu a cerca de 200 milhas náuticas do arquipélago, localizado no oceano Índico.

Aparentemente, segundo a guarda costeira, todos os passageiros e tripulantes do Costa Allegra estavam "em boas condições de saúde e foram devidamente informados sobre a situação". Segundo a agência de notícias italiana Ansa, o incêndio teve início na sala de máquinas do navio mas não se espalhou por outras partes da embarcação graças à ajuda de bombeiros.

"Os motores do Costa Allegra estão parados, mas a comunicação está funcionando", diz o documento da guarda costeira. O Costa Concordia naufragou no dia 13 de janeiro após se chocar com uma pedra nas proximidades da Ilha de Giglio, provocando pelos menos 25 mortes.

A Costa Cruzeiros está sendo acusada por passageiros de atrasos e falta de organização na evacuação dos passageiros do Costa Concórdia.

Com Agência Estado e Ansa.