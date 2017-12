Navio da força de paz brasileira no Haiti faz escala em PE Chega nesta terça-feira ao Porto do Recife o navio "Mattoso Maia", que transporta cerca de 230 soldados da Marinha e do Exército que irão substituir parte do contingente brasileiro que integra a força de paz pela reconstrução do Haiti. O objetivo da parada no porto é para completar o carregamento de 160 toneladas de alimentos, água e roupas destinados à população haitiana. A embarcação também leva material usado pela força de paz que substituirá ou complementará o existente naquele país. Após escala no Recife, o navio seguirá para Porto Príncipe, capital do Haiti. A viagem deve durar aproximadamente 12 dias.