Navio da Marinha dos EUA realiza disparos de advertência perto de embarcação iraniana

DUBAI, EMIRADOS ÁRABES UNIDOS - Um navio de patrulha da Marinha dos EUA realizou disparos de advertência nesta terça-feira, 25, perto de uma embarcação iraniana que se aproximava, informou um oficial de Defesa americano, ao norte do Golfo Pérsico.

O incidente envolvendo o USS Thunderbolt, embarcação de patrulha da classe Cyclone com base em Bahrein e parte da 5.ª Frota da Marinha dos EUA, é o confronto mais recente envolvendo navios iranianos e americanos.

O Thunderbolt realizava um exercício militar com mais uma embarcação americana e outra da mesma coalizão quando um barco da patrulha do Irã se aproximou, segundo o oficial. A embarcação iraniana não respondeu aos chamados via rádio, sinalizadores e sirenes quando estava a 137 metros do navio americano, forçando os marinheiros a dispararem.

Após os disparos, o navio iraniano parou de se mover. As embarcações então deixaram a área, informou o oficial, que falou sob condição de anonimato.

O Irã e os EUA frequentemente lidam com conflitos navais no Golfo Pérsico. O navio da Marinha americana registrou 35 casos do que descreve como interações “inseguras e/ou não profissionais” com as forças iranianas em 2016. No ano anterior foram 23.

Teerã vê a presença americana no Golfo como uma provocação e acusa a Marinha dos EUA de comportamento não profissional, especialmente no Estreito de Ormuz, espaço entre o Golfo de Omã e o Pérsico, pelo qual transita um terço de todo o comércio marítimo de petróleo. / AP