Navio de 15 mil toneladas naufraga em Xangai Um navio de 15 mil toneladas e 150 metros de comprimento naufragou nas águas do rio Huangpu, no centro da metrópole chinesa de Xangai, informou o jornal "Xangai Daily". O antigo cargueiro "Yin Chu" foi convertido em navio de dragagem pela companhia local Rui Ke, que se encarrega da limpeza do lodo no fundo do rio, um afluente do Yang Tsé, em uma das zonas de maior trânsito fluvial do mundo. Não houve feridos, mas uma complicada operação de resgate teve de ser improvisada durante quase três horas, para evitar um vazamento de combustível no rio, enquanto dois rebocadores se encarregavam de não deixar o navio no meio do curso fluvial, o que teria obstruído o tráfego. "O trabalho (de resgate) não começou logo depois do acidente, porque necessitávamos de algum tempo para elaborar um plano de salvamento para um navio tão grande", afirmou Zhou Zhengbao, da Administração para a Segurança Marítima de Xangai, que tentará retirar a embarcação da água nos próximos dias. Segundo a agência oficial "Xinhua", o "Yin Chu" começou a afundar a 70 metros da margem, provavelmente porque as comportas de dragagem não estavam bem fechadas e se formou uma via de água.