Navio de cruzeiro atinge iceberg na Antártida; não há feridos Um grupo de 100 pessoas, entre passageiros e tripulantes, escapou ileso depois de o navio de cruzeiro em que estavam ter começado a afundar na Antártida após se chocar com um iceberg, afirmaram na sexta-feira uma autoridade da guarda costeira da Argentina e o proprietário da embarcação. Uma embarcação norueguesa de passageiros presente na área retirou os ocupantes do M/S Explorer dos botes salva-vidas usados para escapar do navio, que se acidentou perto da ilha King George, na Antártida, às 5h24 GMT (3h24 em Brasília), afirmou a empresa responsável pela utilização do cruzeiro. O capitão Arnvid Hansen, do navio de cruzeiro norueguês Nordnorge, disse que conseguiu resgatar todos os passageiros e tripulantes presentes nos botes salva-vidas e que todos pareciam estar bem de saúde. "Estão todos a bordo da minha embarcação", afirmou Hansen ao canal de TV BBC. "Não há nenhum passageiro em pânico ou coisas do tipo." "Aparentemente, eles chocaram-se com um iceberg", afirmou Pedro Tuhay, da guarda costeira da Argentina, a uma rádio local enquanto prosseguiam os esforços para salvar o navio. "A embarcação apresenta uma inclinação de 23 graus, mas está se mantendo estável." Susan Hayes, porta-voz da empresa de viagens canadense Gap Adventures, proprietária do navio, afirmou à CNN: "A embarcação saiu de Ushuaia, na Argentina, e viajava para a Antártida. Perto da ilha King George, ela chocou-se com um iceberg e a água começou a entrar nela." Em um comunicado, a empresa disse que um total de cem passageiros e tripulantes encontrava-se a bordo do navio. Informações anteriores davam conta de 154 ocupantes na embarcação, mas um porta-voz disse que essa cifra referia-se à capacidade máxima de ocupação do navio. Entre os passageiros, segundo a Gap Adventures, estavam norte-americanos, britânicos, canadenses, australianos, holandeses, japoneses, argentinos e pessoas de outras nacionalidades. O navio, construído em 1969, carregava 85 passageiros e 15 tripulantes em um cruzeiro que terminaria no dia 29 de novembro, afirmou um porta-voz da empresa. O Explorer costuma realizar viagens de duas semanas pela região da Antártida, ao preço de 8.000 dólares por cabine. Menor que a maioria dos navios de cruzeiro, essa embarcação consegue entrar em baías mais estreitas do continente gelado. A ilha King George localiza-se 1.127 quilômetros ao sul do cabo Horn, no extremo sul da América do Sul, e é a maior das Ilhas Shetland do Sul. (Reportagem adicional de Peter Graff, Luke Baker e David Clarke em Londres)