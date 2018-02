Navio de luxo se choca contra cais e 3 morrem no Egito Um navio de luxo com cerca de 1.500 passageiros a bordo se chocou contra um cais no momento em que atracava, entre fortes ventos, em Sharm el-Sheikh, um destino turístico do Egito no Mar Vermelho. O acidente, hoje, matou três membros da tripulação, segundo funcionários. Policiais e encarregados do resgate afirmaram que havia um brasileiro entre os mortos, mas a companhia não confirmou as nacionalidades.