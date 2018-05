Navio de passageiros vira e mata 17 pessoas no Irã A agência de notícias oficial do Irã, Irna, informou hoje que 17 pessoas morreram quando uma tempestade virou um navio de passageiros no costa sul do país. Segundo a agência, a embarcação afundou na noite de sábado, enquanto navegava entre a ilha de Ormuz e o porto da cidade de Bandar Abbas, no continente. Equipes de resgate salvaram cinco passageiros, diz a reportagem.