Navio do príncipe William participa de apreensão de cocaína Um navio de guerra da Marinha da Grã-Bretanha onde serve o príncipe William apreendeu uma carga de cocaína avaliada em 40 milhões de libras (80 milhões de dólares), em uma grande operação de combate às drogas, afirmou na quarta-feira o Ministério da Defesa do país. A fragata HMS Iron Duke interceptou um barco oceânico de alta velocidade, no sábado, a várias milhas ao norte de Barbados, em uma operação conjunta com a Guarda Costeira dos EUA, disse o ministério. Os norte-americanos ingressaram na embarcação, apreenderam 45 fardos de cocaína com um peso total de 900 quilos e detiveram os cinco tripulantes. A droga foi então transferida para o HMS Iron Duke. William, segundo na linha de sucessão do trono inglês, ficará com a Marinha Real por um total de dois meses, até o dia 1o de agosto. (Reportagem de Kate Kelland)