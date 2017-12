Navio egípcio com 1,4 mil pessoas some no Mar Vermelho As autoridades egípcias perderam o contato com uma embarcação no Mar Vermelho que transporta 1.400 passageiros. Segundo informações de fontes oficiais, o navio partiu do porto saudita de Duba rumo ao egípcio de Subaya, cerca de 500 quilômetros ao sudeste de Cairo. As fontes informaram que os passageiros podem ser muçulmanos que retornavam ao Egito após a realização da peregrinação anual a Meca e Medina, na Arábia Saudita. Até o momento, são desconhecidas as causas do desaparecimento da embarcação, uma das muitas que ligam as cidades costeiras de Jordânia, Egito e Arábia Saudita.