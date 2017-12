Navio egípcio que naufragou é encontrado Analistas egípcios e da Organização Marítima Internacional localizaram o navio "Salam 98", que naufragou no início de fevereiro no Mar Vermelho com mais de 1.400 pessoas a bordo, informaram fontes oficiais egípcias nesta sexta-feira. O navio foi localizado na última quinta-feira a cerca de 800 metros de profundidade e a 55 milhas (cerca de 100 quilômetros) do porto da cidade egípcia de Safaga. As fontes informaram que os analistas tentam agora recuperar no navio o equivalente à "caixa-preta" dos aviões, para determinar as causas do acidente. O Salam 98 naufragou no dia 3 de fevereiro, quando fazia a rota entre os portos de Duba, na Arábia Saudita, e Safaga, no leste do Egito. As autoridades anunciaram há uma semana o fim dos trabalhos de busca, que terminaram com o resgate de 388 sobreviventes e a recuperação de 411 corpos, sendo que apenas 300 deles foram identificados. Apesar de as autoridades egípcias ainda não terem se pronunciado sobre as causas do naufrágio, várias testemunhas afirmaram que houve um incêndio a bordo que pode ter causado a tragédia, a mais grave da história do Egito.