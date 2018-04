Navio encalhado 'causou muitos danos' na Grande Barreira de Corais

Autoridades australianas afirmaram nesta terça-feira que um cargueiro chinês que encalhou nesta semana na costa do Estado de Queensland provocou danos generalizados na Grande Barreira de Corais - um dos patrimônios da humanidade da Unesco.

O navio Shen Neng 1 foi removido na noite de segunda-feira, em uma operação que foi antecipada por causa do mau tempo e mar revolto.

O governo australiano indicou que vai levar o caso à Justiça porque o navio encalhou em uma área onde a navegação é proibida.

Uma avaliação preliminar feita por mergulhadores concluiu que os danos atingiram uma extensão de mais de um quilômetro na Grande Barreira.

O chefe do Departamento da Reserva Marinha da Grande Barreira de Corais disse que há marcas significativas e que a limpeza provavelmente será a maior operação já realizada no recife.

Danos gerais

Os danos não teriam sido tão grandes se o navio tivesse encalhado e parado. Mas fortes ventos e corrente marinha fizeram com que a embarcação de 230 metros de comprimento continuasse a se arrastar pelos corais por mais de um quilômetro durante a semana em que ficou encalhado, pulverizando os corais.

As autoridades estão preocupadas especialmente com a pintura tóxica que foi raspada do casco porque começou a matar imediatamente corais nas imediações.

Esse tipo de pintura é formulado com o objetivo de impedir que organismos cresçam em cascos de navios e pode levar semanas para que se conheça a extensão dos danos.

Depois da remoção, o cargueiro Shen Neng 1, que transportava carvão, está ancorado em segurança.

Depois da remoção, o cargueiro Shen Neng 1, que transportava carvão, está ancorado em segurança.

Acredita-se que a operação de resgate do navio foi completada sem um novo vazamento de combustível dos tanques. Cerca de duas toneladas vazaram logo depois do encalhe.