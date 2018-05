Navio faz manobra de emergência no Espírito Santo O transatlântico Grand Holiday, da Ibero Cruzeiros, fez uma manobra de emergência por volta das 5 horas de ontem para desviar de um barco pesqueiro que apareceu em seu trajeto no litoral do Espírito Santo. O procedimento assustou os passageiros, mas ninguém se feriu.