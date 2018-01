Navio francês capta sinais das caixas-pretas do voo da EgyptAir que caiu no Mediterrâneo

CAIRO - Um navio da Marinha francesa captou “sinais que provavelmente vêm” de uma das caixas-pretas do avião da companhia aérea EgyptAir, anunciaram as autoridades egípcias nesta quarta-feira, 1º. O Airbus A320 caiu no Mar Mediterrâneo no dia 19 de maio com 66 pessoas a bordo.

Agora será preciso esperar uma semana até a chegada de outro barco equipado para resgatar as caixas-pretas, disse o Ministério da Aviação Civil em um comunicado. A embarcação John Lethbridge, afiliada à empresa Deep Ocean Search, se unirá aos esforços de busca. Segundo o Ministério, o navio Laplace foi o que recebeu os sinais.

Até o momento, as causas do acidente ainda são desconhecidas.

Em meados de maio, peritos em aviação civil da França anunciaram que uma forte fumaça foi detectada a bordo do voo MS-804 da EgyptAir instantes antes da queda. A informação faz parte das mensagens automáticas enviadas instantes antes da tragédia pelos sistemas eletrônicos do Airbus A320.

De acordo com esses dados, uma espessa nuvem de fumaça foi detectada em um banheiro e em um compartimento situado atrás da cabine dos pilotos, um local em que se situam equipamentos eletrônicos que comandam a aeronave. /AFP, EFE e Associated Press