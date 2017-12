Navio japonês afunda no litoral fluminense O navio japonês Kamikawa Maru, de bandeira panamenha, que havia deixado o porto da Ilha de Guaíba, no litoral sul, no dia 7, afundou nesta quinta-feira, com uma carga de aproximadamente 150 mil toneladas de minério de ferro. Pelo menos dez tripulantes estão desaparecidos no litoral fluminense ? treze foram resgatados por outros navios. O Kamikawa Maru seguia com destino ao Japão, numa viagem que estava programada para durar cerca de 45 dias. Segundo informações da Capitania dos Portos, o navio pode ter afundado em conseqüência do mau tempo, que teria provocado o rompimento de uma das tampas do porão de carga, permitindo a entrada de um volume grande de água na embarcação. A carga pertencia à empresa japonesa Sumitomo Mineral?s.