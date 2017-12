Navio mexicano carregado de munição pega fogo Uma explosão num navio de patrulha da marinha mexicana causou incêndio a bordo neste sábado. O navio Benito Juarez carregava munição ao longo do Golfo do México. A explosão ocorreu na casa de máquinas e provocou um incêndio que deixou pelo menos um marinheiro gravemente queimado. Teme-se que a munição carregada no Benito Juarez possa causar novas explosões. Todos os 53 membros da tripulação foram removidos por rebocadores que acudiram o navio. Considerado um navio de porte médio - mede 75 metros e pesa 1.300 toneladas - o Benito Juarez é usado para segurança da costa mexicana, em especial em operações contra o tráfico de drogas.