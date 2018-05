Navio naufraga no Peru e 4 filipinos estão desaparecidos

Pelo menos quatro pessoas estão desaparecidas após o naufrágio de uma embarcação pesqueira de bandeira chinesa com 23 tripulantes de nacionalidade filipina próximo à região de Callao, no Peru, informou na terça-feira, 7, a capitania dos portos.

O acidente aconteceu por volta das 19h15 do horário local (22h15 de Brasília) por razões ainda desconhecidas e mobilizou a Marinha peruana, que recuperou 19 dos tripulantes do navio "Fuyuan 3", dois deles com ferimentos.

Um grupo de mergulhadores foi enviado ao local do acidente para buscar os quatro desaparecidos, que podem ter ficado presos no casco da embarcação.

"Na embarcação havia 23 tripulantes, dos quais recuperamos 19. Dois deles foram imediatamente levados a uma clínica local por apresentarem múltiplas contusões", detalhou José Antonio Calvo Córdova, capitão da Marinha peruana.