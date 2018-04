Navio russo com ouro desaparece no Mar de Okhotsk Um navio com nove tripulantes e que transportava 700 toneladas de minério de ouro desapareceu nas águas tempestuosas do Mar de Okhotsk, no extremo leste da Rússia. No domingo, o navio emitiu um pedido de socorro, quando navegava da cidade de Neran para a ilha de Feklistov, no Oceano Pacífico. O navio, contratado pela mineradora Polymetal, transportava 700 toneladas de minério de ouro que seriam processadas na ilha. Um porta-voz da Polymetal não quis estimar nesta segunda-feira o valor da carga. A Guarda Costeira russa procura o navio.