Navio uruguaio dispara contra barco de pesca brasileiro Um navio da marinha uruguaio disparou tiros de metralhadoras e canhão contra um barco de pesca brasileiro na tarde deste domingo. O incidente começou quando os tripulantes do navio Fortuna constataram que dois barcos brasileiros pescavam ilegalmente nas proximidades de Punta del Diablo, em águas uruguaias. Segundo um comunicado do Comando Geral da Marinha, os pescadores não atenderam a ordem de submeter-se a uma inspeção e conduziram os barcos para rumos diferentes, em alta velocidade. O navio perseguiu um deles, o "São Francisco", emitindo sinais visuais e avisos por rádio. Como o barco não parou, os disparos foram feitos para intimidar os pescadores. A perseguição terminou quando a embarcação brasileira conseguiu deixar as águas uruguaias. As informações foram divulgadas pelo site do jornal El País.