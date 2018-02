Navio volta à África do Sul após resgate na Antártida O navio sul-africano Agulhas iniciou hoje sua viagem de volta à capital da África do Sul após resgatar 79 cientistas russos e 11 tripulantes que estiveram presos por mais de duas semanas num barco de pesquisa na geleira da Antártida. O Agulhas completou sua missão na segunda-feira ao retirar o grupo com dois helicópteros da Força Área sul-africana. Dezessete tripulantes permaneceram à bordo do Magdalena Oldendorff, o barco científico. No domingo, uma embarcação própria para navegar em geleiras será enviada da Argentina para abrir caminho para o Magdalena, que está preso desde 11 de junho. O Agulhas está equipado para operar em águas congeladas, mas não para romper o gelo e por isso não conseguiu se aproximar muito do barco encalhado. O porta-voz da missão de resgate disse que o Agulhas deve chegar à Cidade do Cabo em aproximadamente oito dias. Segundo o agente encarregado pela expedição russa na África do Sul, Vasily Kaliazin, os cientistas estão há mais de 18 meses fora de casa e pediram para voltar o mais rápido possível para a Rússia.