Navios colidem e porto da Coréia vive congestionamento Um enorme congestionamentos de navios cargueiros se formou no principal porto sul-coreano após dois pequenos navios tanques se colidirem nesta terça-feira, provocando o vazamento de cerca de 20 toneladas de combustível no mar, segundo a polícia local. Não há informações sobre feridos. A guarda-costeira informou que a maré poderá levar o óleo que vazou até a praia de Busan, apesar dos esforço para conter o impacto ambiental. O choque abriu um pequeno rombo no casco do navio tanque. O acidente pode ter sido causado pela greve que o maior porto da Coréia do Sul enfrenta. Por Busan passam 80% das importações e exportações sul-coreanas. Os trabalhadores exigem melhores condições de trabalho e redução no preço dos combustíveis.