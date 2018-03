Navios de frota russa rumo à Venezuela atracam em Trípoli

Os navios da Frota Russa do Norte que se dirigem ao Caribe para realizar exercícios conjuntos com navios venezuelanos atracaram neste sábado no porto líbio de Trípoli. "A visita dos navios russos a Trípoli terminará no dia 13 de outubro, e em seguida continuarão com as manobras no Mar Mediterrâneo", informou o porta-voz da Armada russa, o capitão Igor Digalo, citado pela agência russa "Interfax". Após os exercícios previstos, a frota russa seguirá para a América Latina, onde participará de exercícios navais conjuntos com a Venezuela, acrescentou.