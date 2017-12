Navios israelenses atacam escritório de Arafat Depois que seis israelenses morreram num ataque palestino a um posto do Exército navios israelenses atacaram na quarta-feira de madrugada (horário de Israel) o escritório de Yasser Arafat em Gaza, matando quatro guardas. Quatro policiais foram mortos num ataque isralense em Nablus, afirmaram palestinos. Enquanto o escritório de Arafat era atingido por tiros de metralhadoras disparados a partir dos navios e por um míssil, helicópteros israelenses lançavam mísseis nos postos policiais de Gaza e um caça F-16 jogava uma bomba, levantando grandes nuvens de fumaça na atmosfera. Os palestinos contaram pelo menos 27 explosões. Esta foi a primeira vez que Israel alvejou a sede do escritório de Arafat em Gaza. O líder palestino está confinado no seu escritório em Ramallah, na Cisjordânia, encurralado por tanques israelenses. O Exército de Israel disse que o ataque naval ao escritório de Arafat foi uma resposta aos repetidos ataques palestinos e ao fracasso de Arafat e da Autoridade Nacional Palestina em detê-los. A declaração não fez menção aos ataques aéreos. O general Abdel Razek Majaidie, responsável pela segurança em Gaza, disse que "Israel rompeu todas as barreiras ao atacar o escritório de Arafat".