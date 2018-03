Navios militares dos EUA cercaram Chávez durante golpe Pelo menos três embarcações de guerra dos EUA estiveram em torno da ilha La Orchila, no norte da Venezuela, onde o presidente Hugo Chávez ficou retido durante o frustrado golpe de Estado que o afastou do poder por dois dias, afirmou hoje o jornal Ultimas Noticias citando informes militares. A Força Aérea Venezuelana (Fav) informou sobre a presença militar americana em 13 de abril passado ao autoproclamado presidente interino Pedro Carmona, após a efêmera tentativa de golpe contra Chávez. A presença americana em águas territoriais e céus da Venezuela em 13 de abril, perto de La Orchila, está registrada nesse informe. A versão do Ultimas Noticias foi apoiada pelo prestigioso programa de análise da televisão venezuelana, o Dossier, que também revelou ontem à noite a existência de fotos por satélite nas quais se comprova a suposta presença militar americana perto de La Orchila um dia após o levante. O Ultimas Noticias indica que os navios militares foram identificados pela siglas "NC1 3300, NC2 2027 e NC 2132 e entraram em águas (venezuelanas) às 9h00 (hora local) sem a devida autorização". Segundo o diário, o informe das Fav assinala que "após o meio-dia, os helicópteros NC11100 e NC10107 decolaram de um dos navios, sobrevoaram e logo retornaram" à ilha de Los Roques perto de La Orchila. Horas mais tarde, uma terceira aeronave, a NC20212, também foi vista na zona durante o breve cativeiro de Chávez em La Orchila em mãos dos militares que o afastaram do poder em 12 de abril. O jornal também revela um informe segundo o qual haviam sido emitidas repetidas ordens em 13 de abril ao comandante da base naval de La Orchila, José Aguilera, para receber Chávez, "o qual seria enviado ao exterior a partir da ilha". As ordens militares dirigidas a La Orchila teriam sido emitidas pelo ministro da Defesa do governo de Carmona, o vice-almirante Héctor Pérez Rodríguez, disse o Ultimas Noticias. As versões venezuelanas foram divulgadas um dia depois de o jornal inglês The Guardian revelar que "desde junho do ano passado, os EUA vêm considerando a possibilidade de um golpe de Estado (na Venezuela) com o envio de informaçào secreta, a partir de seus navios no Caribe, para os golpistas". Por sua vez, o diário venezuelano assegurou hoje que as supostas provas da presença militar em torno de La Orchila foram encontradas no palácio presidencial de Miraflores logo depois que um contragolpe retirou Carmona do poder. O ex-diretor da polícia política (DISIP), Eliécer Otaiza, próximo a Chávez - citado pelo periódico -, também disse acreditar que exista "informação precisa sobre o levantamento feito por satélite mostrando navios de transporte militar americano em águas territoriais, perto de La Orchila".