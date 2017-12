Navios naufragam na costa do Iêmen, matando ao menos 34 Mais de 150 pessoas podem ter morrido nesta sexta-feira depois que dois navios de supostos imigrantes fugitivos da Somália naufragarem na costa do Iêmen, informou a agência de refugiados da Organização das Nações Unidas. "O número de mortos confirmados agora é de 34. Os 123 que ainda faltam devem estar mortos", afirmou a agência. A agência da ONU disse na quinta-feira, 28, que pelo menos 17 pessoas foram mortas no incidente, que aconteceu no fim da quarta-feira após forças de segurança iemenitas atirarem em contrabandistas que tentavam levar mais de 500 pessoas para o país.