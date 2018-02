Nazista condenado a perpétua morre aos 100 anos

A morte foi confirmada à agência de notícias LaPresse pelo advogado de Priebke, Paolo Giachini. Por causa da idade avançada, Priebke cumpriu os últimos anos de sua sentença na casa do advogado.

Priebke foi extraditado da Argentina para a Itália em 1994 para ser julgado por um massacre perpetrado nos arredores de Roma 50 anos antes. Na ocasião, tropas nazistas executaram 335 civis para vingar a morte de 33 integrantes de uma unidade militar nazista um dia antes. A ordem da cúpula nazista era matar dez pessoas para cada alemão morto.

No julgamento, Priebke admitiu ter executado duas pessoas no massacre e também confirmou ter capturado diversas das vítimas, mas alegou que estava apenas cumprindo ordens. Fonte: Associated Press.