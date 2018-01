Nazista foragido é condenado à perpétua Chamado de "o engenheiro da solução final (extermínio dos judeus durante a 2ª Guerra Mundial)", o criminoso nazista austríaco Alois Brunner, hoje com 88 anos, foi condenado nesta sexta-feira à prisão perpétua pela Justiça francesa. Brunner está foragido e seu julgamento ocorreu à revelia. A sentença ditada pelo tribunal francês refere-se apenas a um dos crimes atribuídos ao nazista: o envio de 345 meninos judeus a campos de extermínio (Auschwitz e Bergen-Belsen) em 31 de julho de 1944. Os meninos, filhos de judeus que já haviam sido deportados, viviam em vários orfanatos espalhados pela capital francesa. Do total, 284 foram assassinados e cremados. É a segunda condenação à prisão perpétua aplicada a ele por um tribunal francês. Logo após a guerra, ele foi responsabilizado pela deportação de 120 mil judeus para campos de extermínio. Segundo o diretor do Centro de Documentação Judaica de Viena, o caçador de nazistas Simon Wiesenthal, Brunner, se ainda não morreu, vive provavelmente na Síria.