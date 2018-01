Nazistas querem ser candidatos a vereador no Chile Nazistas chilenos vão se candidatar a veradores de Santiago nas eleições municipais de outubro de 2004. Serão 16 candidatos do Movimento Pátria Nova Sociedade, denominação do agrupamento político a que pertencem os militantes de extrema direita do Chile. Alexis López, dirigente do movimento, disse que seus partidários estão interessados em ?trabalhar na municipalidade mais importante do país, em cargos eletivos?. Os nazistas tentaram se inscrever como partido político, mas não conseguiram o registro por falta do número mínimo requerido de assinaturas.