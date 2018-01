NBC exibe fitas de áudio secretas da princesa Diana Mais de seis anos depois da morte da princesa de Gales Diana Spencer, em um acidente automobilístico em Paris, na França, a rede de televisão americana NBC irá exibir na noite de hoje, pela primeira vez, as gravações feitas secretamente no Palácio de Kensington, nos quais Lady Di relata seus problemas no casamento com o príncipe Charles. Intitulado Princesa Diana: As Fitas Secretas, o programa da NBC, que será exibido em duas partes, apresenta um material inédito. As mesmas gravações (de áudio) foram a fonte principal de Andrew Morton para o seu livro, de 1992, Diana: Sua Verdadeira História em Suas Próprias Palavras. As fitas foram completadas com vídeos gravados durante o mesmo período. A NBC explicou que "as gravações mostram uma princesa Diana cândida, rindo e interagindo com seus filhos, além de ilustrar a parte mais suave de uma mulher que tem uma vida muito reservada". Nas gravações de áudio, entretanto, Diana Spencer narra sua vida antes de ser princesa, sua luta contra a bulimia, as tentativas de suicídio, a dor pelas infidelidades de seu marido e suas relações com outros membros da família real. Estas gravações, que duram sete horas e foram feitas no Palácio de Kensington em 1991, foram as respostas às perguntas de Morton à princesa para escrever o seu livro. As entrevistas, porém, foram conduzidas por intermediários. Depois da morte de Lady Di, em 1997, na França, Morton revelou que a princesa tinha colaborado em uma versão revisada de sua biografia, lançada semanas depois do acidente fatal.