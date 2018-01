Neandertais não foram ancestrais dos humanos, diz estudo Um estudo sobre o crânio dos neandertais conclui que é pequena a probabilidade de o grupo ter sido o ancestral dos humanos de hoje. A antropóloga Katerina Harvati, da Universidade de Nova York, mediu 15 pontos no crânio de neandertais, de humanos primitivos e atuais, e de primatas. As diferenças entre humanos e neandertais eram bem maiores do que entre as sub-espécies dos outros grupos, o que indicaria que os neandertais não eram uma sub-espécie humana.