Neblina provocou queda de helicóptero de Lebed Uma densa névoa que ocultou um cabo de alta tensão coberto de gelo provocou a queda do helicóptero e a morte do influente governador Alexander Lebed, informou hoje o ministro para Situações Emergenciais russo, descartando especulações sobre um ato terrorista. "Cabo elétrico, cabo elétrico", foram as últimas palavras do piloto registradas na caixa-preta do helicóptero M1-8, disse o ministro Seguei Shoigu a repórteres na cidade siberiana de Krasnoyarsk. Ele acrescentou que o mau tempo e a pouca visibilidade não permitiram que o piloto visse o cabo a tempo de desviar-se. O helicóptero, que transportava 20 pessoas, caiu em uma encosta nevada no domingo, nas proximidades da pequena cidade de Abakan. Oito pessoas morreram. Lebed, 52 anos, foi um dos políticos mais destacados da Rússia nos anos 90. O ex-general do Exército que em 1991 ajudou a derrotar um golpe pró-comunista, ficou em terceiro lugar nas eleições presidenciais de 1996. Seu apoio no segundo turno a Boris Yeltsin foi determinante para a derrota do candidato comunista. Seu corpo será enterrado nesta quarta-feira no cemitério de Novodevichy, em Moscou.