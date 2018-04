Neda, do celular para o mundo A morte de uma estudante de filosofia de 26 anos poderia ter passado despercebida em meio às manifestanções no Irã, não fosse um vídeo postado no YouTube que mostra os últimos 40 segundos de vida da jovem, registrados por um celular. Neda Salehi Agha Soltan - cujo primeiro nome significa "voz" em farsi - foi baleada no peito no sábado em em Teerã. Horas depois, a imagem do "Anjo do Irã", como agora é chamada, inundou a internet. As circunstâncias de sua morte e a veracidade do vídeo, porém, permanecem obscuras. Segundo o noivo de Neda, ela estaria de carro com seu professor e, ao descer do veículo, foi atingida. Outras informações sugerem que o pai de Neda estaria com ela. Há ainda contradições sobre o atirador. Alguns culpam um miliciano basij, que estava em uma moto. Outros dizem que ela foi atingida por um atirador no telhado de um prédio.