Negada fiança a iraniano acusado de atentado na Argentina Um tribunal britânico negou nesta sexta-feira liberdade sob fiança a um ex-diplomata iraniano buscado na Argentina por suposta conspiração no caso do atentado contra um centro comunitário judaico em Buenos Aires em 1994, em que morreram 85 pessoas. O tribunal de Bow Streeet, no centro de Londres, ordenou que o ex-embaixador do Irã na Argentina, Haden Soleimanpour, de 47 anos, continue detido até o início do julgamento de sua extradição, em 19 de setembro. Os advogados de Soleimanpour haviam oferecido uma fiança de US$ 785 mil do governo iraniano, mais US$ 320 mil juntados pelos familiares e amigos do acusado, como garantia de que ele não fugiria. Mas o juiz Christopher Pratt disse que a gravidade das acusações feitas a Soleimanpour o fez decidir a manter o diplomata detido.