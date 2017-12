Negada indenização a americanos que processaram o Iraque Uma corte de apelação extinguiu o pedido de indenização de US$ 959 milhões feito por ex-prisioneiros de guerra americanos que alegam ter sido torturados pelo regime de Saddam Hussein durante a guerra do Golfo de 1991. Segundo o tribunal, não há autorização do Congresso para ações do tipo contra governos estrangeiros. A corte de apelações reverteu veredicto de uma instância inferior, que havia decidido que 17 ex-prisioneiros e 37 parentes tinham direito a indenização por danos, sob um estatuto federal que permite processar cidadãos estrangeiros envolvidos em terrorismo.