Negligência ajudou Bin Laden a ficar no Paquistão O fundador da rede extremista Al-Qaeda, Osama bin Laden, morou despercebido durante quase nove anos no Paquistão por causa de uma mescla de negligência e incompetência em praticamente todos os níveis do governo do país, segundo relatório oficial obtido pela rede pan-árabe de televisão Al Jazeera.