Negociação entre Coréia do Norte e EUA chega a impasse A Coréia do Norte acusou os Estados Unidos de estarem levando a região para uma guerra, numa aparente tentativa de aumentar a pressão sobre negociadores no segundo dia de discussões sobre seu programa nuclear. Não há sinais de progresso nesta quinta-feira, segundo dia de encontros. O chefe dos negociadores dos EUA, subsecretário de Estado James Kelly, negou-se a responder às perguntas dos jornalistas ao chegar a seu hotel à tarde, dizendo apenas que as partes "tiveram conversações". Em Washington, o secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, afirmou que as conversações haviam sido concluídas, mas negou-se a avaliá-las. Ele adiantou que as partes "vão analisar o que ouviram e determinar os próximos passos". Falando num encontro de especialistas em Ásia, Powell expressou esperanças de que a Coréia do Sul e o Japão possam participar "quando, e se," houver uma nova rodada de negociações. Uma autoridade americana revelou que os norte-coreanos sugeriram, durante as conversações, que já dispõem de armas nucleares e que poderiam realizar um teste. A autoridade afirmou que não há indicações de que o teste seja iminente. Ele admitiu que os norte-coreanos podem fazer, em segredo, preparações para um teste subterrâneo. Sob condição de anonimato, funcionários do Departamento de Estado comentaram que poderiam ocorrer mais reuniões na sexta-feira. Notícias sobre grandes avanços nas negociações são "falsas", adiantaram. Segundo uma autoridade dos EUA, "tivemos a oportunidade de dizer o que precisávamos e ouvir o que os norte-coreanos queriam nos dizer". O Ministério do Exterior chinês e a Embaixada dos EUA em Pequim não emitiram comentários imediatos.