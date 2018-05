Negociação entre Israel e palestinos não avança A primeira reunião em mais de um ano entre representantes da Autoridade Palestina (AP) e Israel, ocorrida ontem em Amã, na Jordânia, terminou sem avanços significativos no sentido da retomada das negociações de paz entre palestinos e israelenses. A informação é do chanceler jordaniano, Nasser Judeh. As conversas para estabelecer a paz entre Israel e a AP estão suspensas desde setembro de 2010, quando os israelenses retomaram as construções nos assentamentos que mantêm na Cisjordânia.