Negociação no Cairo inclui alívio ao bloqueio em Gaza

Uma autoridades israelense informou que o primeiro dia de conversas não trouxe resultados. "As discordâncias são grandes e não houve progresso nas negociações", disse. Um integrante da delegação palestina, no entanto, afirmou que Israel propôs medidas concretas para melhorar as condições da população de Gaza, incluindo aumento dos suprimentos de produtos básicos e a livre transferência de fundos da Autoridade Palestina para os empregados do governo do Hamas no território.

As negociações incluem ainda um aumento da área permitida para pesca no litoral de Gaza e permissão de fluxo mais intenso entre a região e a Cisjordânia.

Um cessar-fogo similar foi interrompido na última sexta-feira quando militantes retomaram os ataques contra Israel com foguetes após as negociações apresentarem dificuldades para avançar. O Hamas quer o fim do bloqueio às fronteiras de Gaza e Israel espera que o grupo palestino aceite se desarmar.

As autoridades israelenses informaram que no começo do dia um pequeno barco de pesca palestino violou a proibição de navegação imposta por Israel, mas a embarcação à costa retornou após disparos preventivos. Fonte: Associated Press.