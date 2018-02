Negociação nuclear com Irã será retomada na quinta-feira

O objetivo é que Teerã se comprometa a restringir seu programa nuclear em troca de uma suspensão gradual de algumas sanções internacionais contra o país.

Nesta terça-feira, o Ministro de Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif, se reuniu com a Alta Representante da União Europeia para Assuntos Estrangeiros, Catherine Ashton. Na quarta, Zarif se encontrará com seu homólogo americano, John Kerry. Fonte: Dow Jones Newswires