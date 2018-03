Negociação para partilha de poder continua, diz Mugabe O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, disse hoje que continuam as negociações com a oposição para a formação de um governo de partilha de poder. Em pronunciamento na televisão, Mugabe afirma que "quer o sucesso das negociações", mas observou que "às vezes chegar a um acordo é um processo difícil". Mediadores sul-africanos disseram que situação e oposição adiaram por alguns dias as negociações. Enquanto isso, outros participantes comentam que o processo chegou a um impasse com relação a quem seria o próximo chefe de governo. Tanto Mugabe quanto o líder oposicionista Morgan Tsvangirai querem ocupar essa posição. Mugabe e Tsvangirai concordaram em negociar depois de meses de violência política terem resultado na morte de mais de 150 pessoas no Zimbábue. Hoje, o presidente da África do Sul, Thabo Mbeki, viajou ao Zimbábue para reunir-se com Mugabe. Mbeki conversou com Tsvangirai ontem na África do Sul.