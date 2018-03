Negociação sobre Pyongyang será retomada na quinta As negociações sobre o programa nuclear da Coréia do Norte serão retomadas, nesta quinta-feira, pela primeira vez em nove meses, informou a China hoje. As conversas estavam paradas desde outubro, por causa de uma disputa envolvendo a apresentação de um inventário completo dos itens dos programas nucleares de Pyongyang. "As negociações multilaterais trouxeram importantes progressos. Para avançarmos, todas as partes concordaram com um encontro em Pequim, em 10 de julho", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Qin Qang. Segundo Qin, a previsão inicial dos encontros era de três dias, mas o cronograma pode variar de acordo com os resultados alcançados. As conversas incluem China, Japão, Rússia, os Estados Unidos e as Coréias do Norte e do Sul. As negociações foram retomadas após Pyongyang enviar uma declaração parcial de seus programas nucleares e fazer progressos para desmantelar sua principal instalação atômica.