Negociações com a Argentina continuam, diz FMI O Fundo Monetário Internacional informou que o vice-ministro da Economia da Argentina, Daniel Marx, teve um encontro hoje com o diretor-gerente do Fundo, Horst Koehler. "As discussões entre o FMI e a delegação argentina continuam", informou um porta-voz. Foi a primeira reunião entre Marx e Koehler desde a chegada dos negociadores argentinos a Washington, na sexta-feira passada. O diretor-gerente do FMI estava de férias. Em Buenos Aires, informa-se que Daniel Marx retornaria hoje à Argentina. As declarações feitas pelo presidente George W. Bush indicam que os EUA não apoiarão qualquer ajuda adicional do FMI à Argentina - além da aceleração do desembolso de uma parcela de US$ 1,2 bilhão do crédito de US$ 14 bilhões concedido no início do ano - antes de o país levar a cabo as medidas necessárias para efetivar a legislação que o Congresso aprovou em julho, proibindo o déficit nas contas públicas.