Negociações da Alca estão emperradas O segundo dia de reuniões do Comitê de Negociações Comerciais (CNC) da Área de Livre Comércio das Américas (Alca) concluiu-se nesta quarta-feira em Buenos Aires sem grandes avanços. O secretário para Assuntos de Integração e América Latina, embaixador José Alfredo Graça Lima, representante brasileiro nas negociações da Alca, declarou que as discussões estão ?emperradas?. A demora nas negociações não se deve somente ao conteúdo dos pontos analisados, mas também à linguagem, já que os diversos representantes podem ter interpretações diferentes para palavras específicas: ?Isto impediu que se fizesse um progresso especial nestes dois primeiros dias?, disse o representante brasileiro. Segundo o embaixador Graça Lima, os temas de maior conflito estão sendo as compras governamentais e a solução de controvérsias. Além disso, existem discussões intensas sobre leis antidumping. Os negociadores também estão enfrentando dificuldades para chegar a consenso sobre as datas para o início de negociações futuras. A data das negociações sobre o acesso aos mercados é uma das que mais têm causado discussões. Graça Lima explicou que os representantes norte-americanos atrasaram as negociações mais ainda quando propuseram a inclusão de legislação sobre meio-ambiente e leis trabalhistas. No entanto, ?estas propostas não foram aceitas pela maioria dos países, que consideraram que estas questões estavam fora das negociações?, segundo o representante brasileiro. O embaixador Graça Lima sustentou que, se o impasse continuar, poderá haver acúmulo de trabalho para o sábado, encavalando-se com o último dia das reuniões dos ministros do Comércio. Segundo ele, ?os ministros receberão um documento com pontos menos elaborados, muito genéricos, que será levado à reunião de presidentes de Quebec, e conseqüentemente, atrasando todo o cronograma?. O vice-chanceler argentino Horacio Chighizola afirmou que teme que os negociadores ?cheguem ao sábado com demasiados colchetes nos textos?. Estes colchetes consistem em trechos do texto que causam divergências entre os diversos países. Chighizola também confessou que ?o entusiasmo dos dias anteriores foi um pouco exagerado?. Ele disse que a próxima reunião da CNC será organizada pelo Equador e que ?poderia ser realizada em agosto?.