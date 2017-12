Negociações entre Rússia e Irã adiadas por tempo indeterminado As negociações entre Irã e Rússia sobre o enriquecimento de urânio foram adiadas por tempo indeterminado, mas o porta-voz presidencial iraniano, Gholam Hussein Ilham, garantiu nesta segunda-feira que "não foram descartadas". Ilham disse que os governos de Moscou e Teerã devem fixar uma data para as conversas que "seja aceitável para as duas partes". Representantes das duas partes tinham previsto se reunir na próxima quinta-feira para negociar sobre a proposta da Rússia de enriquecer urânio para as usinas nucleares iranianas em território russo. "A iniciativa russa deve respeitar a política da República Islâmica do Irã, e levar em conta as novas circunstâncias e a determinação do governo iraniano de enriquecer urânio em território nacional", disse Ilham. O Irã reiterou que não abandonará suas atividades nucleares, que segundo as autoridades iranianas têm fins pacíficos, apesar da recente decisão do Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) de enviar o caso ao Conselho de Segurança da ONU.