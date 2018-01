Negociações sobre Brexit começarão após eleições britânicas, diz Comissão Europeia

BRUXELAS - O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, considera que a autêntica negociação política sobre o Brexit - a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) - começará após as eleições britânicas do dia 8 de junho, disse nesta quarta-feira, 19, o porta-voz da instituição, Margaritis Schinas.

Juncker conversou na terça-feira por telefone com a primeira-ministra britânica, Theresa May, que propôs a convocação de eleições antecipadas com o objetivo de garantir "certeza e segurança" em relação com as negociações sobre o Brexit.

O presidente da instituição "considera que a negociação política real do Artigo 50 do Tratado (de Lisboa)", que regulamenta a saída de um Estado-membro da União Europeia (UE), "começará após as eleições previstas para 8 de junho", disse Schinas em uma coletiva de imprensa.

Ele lembrou o calendário previsto para as próximas semanas em relação ao Brexit, que inclui a adoção no dia 29 de abril das diretrizes para as negociações para a saída de Londres do bloco em uma cúpula informal dos 27 países-membros, que não contará com a participação do Reino Unido.

Em seguida, por volta do dia 3 de maio, a Comissão Europeia apresentará a minuta do mandato das diretrizes da negociação, que deve ser aprovada próximo a 22 de maio em um Conselho de Ministros de Assuntos Gerais, acrescentou o porta-voz. / EFE