Negociações sobre programa norte-coreano serão prorrogadas As negociações multilaterais em torno do programa nuclear bélico da Coréia do Norte serão prorrogadas por mais alguns dias, informou nesta quarta-feira, 21, o chefe da delegação japonesa em Pequim, Kenichiro Sasae. "Nós decidimos estender as negociações por mais um ou dois dias", declarou Sasae a jornalistas depois de uma reunião com os enviados das Coréias do Norte e do Sul, dos Estados Unidos e da Rússia e com integrantes da delegação anfitriã chinesa. Mais cedo, a agência de notícias Nova China havia informado que os contatos multilaterais poderiam ser prorrogados até amanhã. Os contatos multilaterais realizados em Pequim entraram nesta quarta-feira no segundo dia de impasse. Na terça-feira, a Coréia do Norte anunciou que voltaria a participar dos contatos somente depois que os cerca de US$ 25 milhões recém descongelados em um banco de Macau ficassem disponíveis. Originalmente, as negociações iniciadas na segunda-feira deveriam estender-se até hoje. Sasae disse que as negociações se concentrarão na implementação do acordo de 13 de fevereiro, por meio do qual a Coréia do Norte se compromete a desligar seu principal reator nuclear em troca de ajuda energética oferecida por China, Coréia do Sul, EUA, Japão e Rússia. Ainda de acordo com Sasae, o impasse em torno da liberação do dinheiro norte-coreano "ainda não foi totalmente resolvido".