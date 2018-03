Negociador dos EUA embarca rumo à Coréia do Norte

O negociador americano para o conflito nuclear, Christopher Hill, deixou nesta quinta-feira, 21, o Japão com destino à Coréia do Norte. Ele vai estudar o processo de desnuclearização do país comunista, informou a agência japonesa Kyodo. Hill deverá passar dois dias na Coréia do Norte e se reunir com o negociador norte-coreano, Kim Kye-wang. Ele visitou esta semana Pequim, Seul e Tóquio com o objetivo de coordenar as posturas dos outros negociadores sobre o processo de desnuclearização da península. O negociador americano acredita que a negociação de seis lados para a desnuclearização norte-coreana seja retomada no início de julho, com a participação das duas Coréias, Japão, Estados Unidos, Rússia e China.Ele deve retornar nesta sexta-feira a Tóquio e embarcar rumo a Washington no sábado, segundo a agência Kyodo. A Coréia do Norte convidou no último fim de semana os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) a visitar o país para acompanhar o fechamento da usina nuclear de Yongbyon. A agência deve enviá-los na próxima semana, possivelmente já na segunda-feira. Além disso, finalmente foi resolvido o problema dos fundos norte-coreanos que estavam congelados em um banco de Macau. O retorno ao país comunista dos inspetores da AIEA, expulsos em 2002, e o fechamento do reator são exigências do acordo de 13 de fevereiro. Em troca, a Coréia do Norte deve receber ajudas financeiras. Texto atualizado às 2h20