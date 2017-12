Negociador norte-coreano vai aos EUA na próxima semana O principal negociador norte-coreano no diálogo sobre o programa nuclear, Kim Kye-gwan, vai a Nova York na próxima semana para reuniões multilaterais sobre o fechamento da mais importante usina nuclear de seu país, informou neste sábado a agência sul-coreana Yonhap. Kim, quem é vice-ministro de Relações Exteriores da Coréia do Norte, viajará com uma delegação de sete pessoas e se reunirá em Nova York com o negociador americano, Chistopher Hill. Os dois altos funcionários conversarão sobre o grupo bilateral de trabalho dedicado a normalizar as relações entre Coréia do Norte e Estados Unidos. A tarefa foi estabelecida na cúpula de Pequim, em 13 de fevereiro. Na ocasião, Pyongyang se comprometeu a fechar em 60 dias seu principal reator nuclear, o de Yongbyon, em troca de ajudas Energéticas. Kim deve também discursar na sede da Asia Society sobre a normalização das relações diplomáticas com os EUA.