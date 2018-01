Negociador nuclear do Irã chega a Viena O encarregado iraniano de negociações sobre o programa nuclear, Ali Larijani, chegou neste sábado a Viena para uma reunião com o responsável de Política Externa da União Européia, Javier Solana, numa tentativa de retomar as conversas sobre o tema. Um porta-voz da missão diplomática do Irã na Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) afirmou à Efe que "com toda a certeza haverá uma reunião de Larijani com Solana ao longo do dia".