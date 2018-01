Negociador nuclear iraniano vai para China O principal negociador do programa nuclear iraniano, Ali Larijani, vai se reunir com autoridades chinesas em Pequim, informa a Embaixada do Irã na China. A reunião é anunciada poucos dias depois de o Irã elevar o tom na discussão de seu programa nuclear com os países que querem levar o caso de Teerã ao Conselho de segurança da ONU. A China tem poder de veto no Conselho. Espera-se que Larijani chegue a Pequim na quinta-feira e se reúna com importantes figuras do governo chinês, diz a declaração emitida pela embaixada. A diretoria da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) reúne-se para tratar da crise iraniana no próximo dia 2 de fevereiro. A direção da AIEA poderia decidir encaminhar a situação iraniana ao Conselho da ONU.