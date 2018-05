Negociador pede que UE reconheça Estado palestino Em carta aos chanceleres dos países da União Europeia (UE), o negociador-chefe palestino, Saeb Erekat, pediu hoje que o bloco reconheça um Estado palestino independente. As demandas foram enviadas à chefe da diplomacia da UE, Catherine Ashton, que comanda um encontro de chanceleres do bloco em Bruxelas. Uma cópia do texto foi vista pela France Presse. Os diplomatas da UE devem divulgar um comunicado sobre o tema ainda hoje, reafirmando seu compromisso com o reconhecimento de um Estado palestino em um momento "apropriado".